صراع بين ميركل وماكرون على مناصب أوروبا الرفيعة

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ينتظر السياسيون في أوروبا أن تشتعل حربًا جديدة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك بسبب الصراع على المناصب الكبرى في اليورو.

تتجه أنظار العالم في الوقت الحالي إلى الاتحاد الأوروبي، والذي يعقد انتخاباته البرلمانية على مدار الأيام القليلة المقبلة، خاصة وأن تلك الأحداث قد تؤثر بشكل رئيسي على سياسات تلك المنطقة تجاه العالم وقضاياه الساخنة. ولا شك أن الترتيبات الحالية في الاتحاد الأوروبي قد تلقى بظلالها على علاقة بعض القوى الكبرى في المجموعة، وبالأخص ألمانيا وفرنسا، وهما الدولتان الأكثر تأثيرًا على المستوى السياسي في بروكسل، خاصة بعد خروج بريطانيا المنتظر إتمامه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي لحضور قمة في 28 مايو، حيث سيبحثون ملء عدد من الوظائف الشاغرة في الكتلة، وستشمل هذه الأدوار رئاسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس، ورئيس البنك المركزي والممثل الأعلى للسياسة الأمنية للشؤون الخارجية. ميركل تدفع ثمن خلافات الحكومة في انتخابات الولايات وحسب ما جاء في

وسيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي لحضور قمة في 28 مايو، حيث سيبحثون ملء عدد من الوظائف الشاغرة في الكتلة، وستشمل هذه الأدوار رئاسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، ورئيس المجلس، ورئيس البنك المركزي والممثل الأعلى للسياسة الأمنية للشؤون الخارجية. ميركل تدفع ثمن خلافات الحكومة في انتخابات الولايات وحسب ما جاء في قناة "فيلت" الألمانية الإخبارية، فإن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تضغط من أجل إعطاء دور مفوضية الاتحاد الأوروبي أو المقعد التنفيذي للبنك المركزي لشخص ألماني، وهو مانفريد ويبر، عضو البرلمان الأوروبي عن الاتحاد المسيحي الاجتماعي في بافاريا، والذي يعد المرشح الأول لرئيس اللجنة الجديد.

وإذا لم ينجح ويبر، ستصر ميركل على مرشح ألماني آخر لتأمين قيادة البنك المركزي الأوروبي، خاصة وأن المنصبين يعدان هما الأكثر نفوذًا من الناحية السياسية والاقتصادية في الاتحاد. وقال جاكوب فونك كيركجارد، المحلل والخبير السياسي من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن: "إذا فشلت ميركل في فرض الألمان للفوز بمنصب رئيس المفوضية أو رئيس البنك المركزي الأوروبي هذه المرة، فسوف تعود إلى الوطن كخاسرة، ومن ثم تُعلن نهايتها سياسيًا". Advertisements

قد يكون هذا الأمر صعبًا بالنسبة لميركل، حيث كانت آخر مرة قاد فيها البنك المركزي الأوروبي والمفوضية ألماني في الستينيات عندما كان والتر هولشتاين مسؤولًا عن هذه المؤسسة المالية الضخمة.

وفي الوقت نفسه، لا يرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن ويبر هو الخيار الأمثل كمرشح لرئيس المفوضية، كما قال وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير أيضًا إن الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي يجب أن يكون مشابهًا للرئيس الحالي ماريو دراجي. ماكرون: «2018» عام حاسم لمستقبل الاتحاد الأوروبي الفرنسيون، وهم الأكثر نجاحًا في تأمين الوظائف العليا في الماضي، سيطروا عبر جان كلود تريشيه على منصب رئيس البنك المركزي الأوروبي لمدة ثماني سنوات منذ 2003 حتى 2011، كما أدار الفرنسيون مفوضية الاتحاد الأوروبي مرتين، أولها من خلال فرانسوا كزافييه أورتولي في سبعينات القرن الماضي، وجاك ديلورز في الفترة من 1985 حتي 1995.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، دونالد تاسك، قبل أسبوعين، إن المواقف يجب أن تكون "متوازنة"، بدلًا من أن تسيطر دولة واحدة تحصل على معظم الأدوار في الكتلة. وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن هذا يعني "إذا كانت ألمانيا تريد منصب البنك المركزي الأوروبي، فيجب عليها قبول التغيير إما في بنك الاستثمار الأوروبي أو في آلية الاستقرار، والتي يقودها حاليًا فيرنر هوير وكلاوس ريجلنج". ميركل تقود أوروبا للتعاون مع إفريقيا بشأن المهاجرين علاقة ميركل وماكرون بالفعل متوترة في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب عدد من القضايا السياسية والاقتصادية التي تلقى اهتمامًا مشتركًا منهما، وهو ما يعني أن الصراع على المناصب الرفيعة داخل الاتحاد الأوروبي في أعقاب الانتخابات البرلمانية الجارية، لن يحمل التهدئة بين زعيمي أكبر دولتين في أوروبا حاليًا، كما أنه قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات في المستقبل القريب.

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