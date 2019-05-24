الان تتابع حرائق في “إسرائيل” والضفة المحتلة تدمر عشرات المنازل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الضفة الغربية - الخليج 365:

تواجه دولة الاحتلال والضفة الغربية المحتلة، منذ أمس الخميس، موجة من الحرائق بفعل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسببت بتدمير عشرات المنازل، فيما تستمر حال التأهب الجمعة بسبب موجة الحر.

وعبر رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجمعة، من غرفة قيادة عمليات الإطفاء والإنقاذ، التي أقيمت في أحراج تل حديد قرب مدينة اللد، عن شكره للمساعدات التي تلقتها اسرائيل من اليونان وكرواتيا وإيطاليا ومصر وقبرص، بهدف إخماد الحرائق التي نشبت في مناطق عديدة في البلاد.

وشكر نتانياهو الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقال” أود أن أشكر صديقي الرئيس المصري على إرسال مروحيتين”، وأضاف “تلقينا عروضا للمساعدة من آخرين ومن السلطة الفلسطينية، وهناك بين أربع وست دول جاهزة لتقديم مساعدة فعلية لنا بينها روسيا”.

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وتعهد نتانياهو تعزيز قدرات اسرائيل على مكافحة الحرائق وقال: “أرغب في زيادة قدرتنا على مكافحة الحرائق بشكل مستقل، وافكر في توسيع سرب طائرات الإطفاء الجوي الإسرائيلي للعمليات اليومية والعمليات الليلية، وأعتزم تنفيذ ذلك في العام المقبل”.

وأعطى نتانياهو تعليماته لهيئة الأمن القومي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي، أمس، بالعمل الفوري “لاحضار طائرات إطفاء من الخارج لإخماد الحرائق”.

وأغلقت الشرطة الطرق المؤدية الى أماكن الحرائق وطالبت الجميع بالامتثال لتعليماتها وسلوك طرق بديلة.

وشهدت دولة الاحتلال، عام 2016، سلسلة حرائق مترامية خلفت اضرارا جسيمة في الضفة الغربية المحتلة والتهمت أكثر من 13000 دونم من الغابات بحسب سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية.