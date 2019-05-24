سكاف زارت الحسن وناقشت معها امورا خدماتية تهم زحلة والبقاع

زارت رئيسة "​الكتلة الشعبية​" ​ميريام سكاف​ وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ وناقشت معها اموراً خدماتية تهم زحلة و​البقاع​.

ووعدت الحسن بـ"دراسة وتلبية القضايا الملحة تحت سقف القوانين التي تتيح لها ذلك"، مؤكدة أن "الانماء واحد لا يتجزأ ولا يفرق بين المناطق ضمن مسيرتها الوزارية".

ولفتت الى ان "اولوياتها على رأس ​وزارة الداخلية​ هي تطبيق القانون على الرغم من بعض الصعوبات".

وقد اثنت سكاف بدورها على "دينامية وزيرة الداخلية ولمست انها تمتلك برنامج عمل واجندة واضحة وشفافة في خدمة كل اللبنانيين من دون الدخول في المزايدات الرائجة حالياً في السوق السياسية".

وتمنت سكاف لوزيرة الداخلية "المزيد من الانجازات في موقع مسؤوليتها كسيدة اثبتت ان النجاح امرأة".