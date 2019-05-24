ريا الحسن التقت كوبيش ووفد الطاشناق وميريام سكاف

بحثت وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ مع ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان ​يان كوبيش​ في المشاريع التي تدعمها الامم المتحدة لوزارة الداخلية اللبنانية.

كما اجتمعت الحسن مع رئيسة "الكتلة الشعبية" في زحلة ​ميريام سكاف​، وتم تداول التطورات اللبنانية وأمور تتعلق بمدينة زحلة ومنطقتها على المستوى الخدماتي.

كذلك التقت محافظ بيروت ​زياد شبيب​ ورئيس بلدية بيروت ​جمال عيتاني​ واستمعت الى بعض الشروحات المتعلقة بالمشاريع التي تنفذ في مدينة بيروت، فضلا عن أمور إدارية وخدماتية تتعلق بالعاصمة وأهلها.

واستقبلت الحسن في مكتبها الامين العام لحزب "الطاشناق" النائب اغوب بقرادونيان يرافقه وزير السياحة اواديس كيدانيان، وتم البحث في شؤون تتعلق بمنطقة ساحل المتن الشمالي.