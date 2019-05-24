شبيب جال على الكورنيش البحري لبيروت وأعطى أمر المباشرة بالإصلاحات

جال ​محافظ​ بيروت ​القاضي زياد شبيب​، برفقة مهندسين من ​بلدية بيروت​ ومتعهدين، من شاطىء ​الرملة البيضاء​ إلى ​عين المريسة​. واطلع على حال الأرصفة والوسطيات والعوائق وأعمدة الإنارة، وأعطى أمر المباشرة فورا بإجراء الإصلاحات المطلوبة ليكون الكورنيش بحال تليق بموسم الصيف و​السياحة​.

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