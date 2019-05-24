خيرالله الصفدي زارت ثكنة بنوا بركات في صور

زارت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب فيوليت خيرالله الصفدي، أثناء جولتها إلى الجنوب، قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات في صور، واجتمعت بعدد من الضباط والرتباء والجنود، أبرزهم العسكريين الإناث.

واستمعت من العقيد الركن نقولاس تابت على مهام القطاع، وأبرز التحديات التي تواجهه، متطرقا إلى "آلية التنسيق والعمل مع ​قوات الامم المتحدة​ الموقتة في لبنان. كما عرض الاعتداءات والاستفزازات والخروقات التي يسجلها العدو الاسرائيلي جوا وبرا وبحرا، وأبرزها احتلال الاراضي اللبنانية.

بعدها، تبادلت خيرالله الصفدي الأسئلة مع الحاضرين، وخصوصا مع الجنود الاناث، بهدف الاطلاع على تجربتهن المميزة في الجيش. وأشادت ب"أهمية المهام المسندة لهن، ومدى حماستهن واندفاعهن في العمل في تلك المنطقة العزيزة على الجميع، وفي مواجهة العدو الاسرائيلي".

واختتمت الزيارة بأخذ الصور التذكارية، وشكرت خيرالله الصفدي "الجميع على الاستقبال، وعلى الشرح المفصل والدقيق الذي يعبر فعلا عن مبادئ التفاني حتى النهاية لدى الجيش والحفاظ على الإستقرار في المنطقة الحدودية".