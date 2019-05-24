شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خطة البرلمان": الأوقاف تحسن وضعها الاقتصادى بعد الاستفادة من مواردها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما قامت به وزارة الأوقاف من تخصيص لصالح القري الأكثر فقرا والتعليم يأتى فى ظل تحسن وضع هيئة الأوقاف بالعام المالي الحالي والجديد.

ولفت "عمر"، إلى أن ذلك يرتبط بنجاح الهيئة فى الوصول لقاعدة بيانات ثابتة عن أملاكها والإدارة السليمة للأملاك، وهو ما تسبب في إحداث فوائض بموازنة الوزارة.

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وأشاد وكيل لجنة الخطة، بما تم تخصيصه، متمنيا أن يزيد ذلك من تحسين وضع الطبقة الفقيرة في المجتمع، مثنيا على ما قامت به الهيئة من تحسين مواردها بعد الإهدار الذي كان يحدث بها قبل العامين الماضيين.

وأعلن مجلس الوزراء عن تخصيص وزارة الأوقاف 300 مليون جنيه للقرى الأكثر فقرًا، وصندوق دعم التعليم، مقسمين إلى 200 مليون جنيه لدعم مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بحيث توجه للقرى الأكثر فقرًا والأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى 100 مليون جنيه لدعم صندوق دعم التعليم، وتم التأكيد على أن تخصيص تلك المبالغ إنما يأتى فى إطار الدور الاجتماعى لوزارة الأوقاف وجهودها فى خدمة المجتمع، واتساقًا مع ما تقتضيه شروط الواقفين فى مجال البر العام وخدمة المجتمع.