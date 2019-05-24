مدير الشركة المغربية التي صممت أقمصة موريتانيا يرد على المشككين: تصميمنا حصري ورائد – فيديو

فيديو: يونس ميموني

بعد أن راجت في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من الشائعات التي تتهم الشركة المغربية التي تكلفت بتصميم أقمصة المنتخب الموريتاني لكرة القدم، رد بسام العقيل، مدير الشركة، بقوة على هذا الشائعات، مؤكدا على أن الشركة المغربية تنتج ” تصاميم حصرية وبدأت تتلمس طريقها في السوق العالمية”.

وفي حوار خاص مع “اليوم24″، قال العقيل، إن شركته المغربية تتميز بجودة تصاميمها وتنوعها، ” على عكس الشركات الشهيرة الأخرى، التي تعتمد على تصميمن أو ثلاثة وتغير فقط الألوان”.

وأكد المتحدث نفسه، أن التطور الكبير الذي عرفته الشركة المغربية من حيث جودة وتنوع التصميم، هو دفع البعض إلى إطلاق مثل هاته الشائعات، خاصة ” وأن تصماميها الأخيرة، والتي تعتمد على الكفاءات المغربية لقيت إعجابا كبيرا من قبل عشاق كرة القدم”.

Advertisements

جدير ذكره أن هذه الشركة المغربية، المتواجدة بمدينة طنجة، سوف تمثل للمرة الأولى في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، بعد أن تكفلت بتصميم قمصان منتخب موريتانيا، الذي سيلعب بدوره أول “كان” له في تاريخه.

إليكم تصريح بسام العقيل بهذا الخصوص: