نهائي عصبة الأبطال – هذه هي التشكيلة المحتملة للوداد أمام الترجي

عودة محمد أوناجم، واسماعيل الحداد، أهم نجوم فريق الوداد البيضاوي، للمنافسة، أسعد جماهير فريق الوداد البيضاوي، قبل مباراة النهائي، خاصة أوناجم، الذي لعب بضع دقائق في مباراة المغرب التطواني الأخيرة، وظهرت لمسته بشكل واضح على توليفة الفريق.

عودة هذا الثنائي، وغياب محمد الناهيري، بالإضافة إلى احتمال استمرار غياب أمين تيغازوي، سيجعل التونسي فوزي البنزرتي، يفكر بشكل جدي في الزج بالتشكيلة الأساسية التالية:

رضا التكناوتي، في حراسة المرمى، إبراهيما كومار، أشرف داري، ايوب العلود، عبد اللطيف نصير، في الخط الخلفي، يحيى جبران، وليد الكرتي، وصلاح الدين السعيدي، في الوسط، ثم محمد أوناجم، اسماعيل الحداد، وميشال باباتوندي في الهجوم.

جبران، قد يحل محل النقاش في هذه المباراة، كما جرت عليه العادة في المباريات الأخيرة للفريق، بالنظر لدوره الكبير في منح التوازن لخط الوسط، بالإضافة إلى الأدوار الهجومية التي يقوم بها، بحكم أن البنزرتي سيدخل المواجهة بنوايى هجومية.

جدير ذكره، أن الوداد سيستقبل مساء اليوم الجمعة، على الساعة العاشرة ليلا، الترجي التونسي، في ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.