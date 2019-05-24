"عقول النساء تعمل بشكل أفضل في درجات الحرارة العالية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - المعركة بين الرجل والأنثى حول التمايز والتميز منذ قدم الأزل، لكن مؤخرًا إحدى الدراسات الألمانية المثيرة للاستغراب اكتشفت أن عقول النساء تعمل بشكل أفضل في درجات حرارة أعلى.
وبالمقابل، يعمل الرجال بشكلٍ أفضل عندما تكون الحرارة أبرد، وفقاً لدراسة نُشِرَت في دورية "بلس وان" العلمية.
وأُجرِيَت الدراسة في ألمانيا واختبرت قدرة 500 رجل وامرأة على العمل على سلسلةٍ من المهام تحت درجات حرارة متنوعة، وفقًا ما ورد في صحيفة "ذي غارديان" البريطانية.
وأظهرت الدراسة أن النساء يعملن على المهام المرتبطة بالرياضيات والكلمات بشكل أفضل تحت درجات حرارة أعلى، في حين كان العكس صحيحاً بالنسبة للرجال.
بالنسبة للإناث، كان ارتفاع الأداء في أثناء العمل بدرجات حرارة أدفأ أفضل إنتاجية، من انخفاض أداء الذكور في الظروف نفسها.
تقول الدراسة إن "تشير نتائجنا إلى أن مكان العمل المختلط قد يكون قادراً على زيادة الإنتاجية، من خلال ضبط الترموستات على درجة أعلى من المستويات الحالية".
وتحمل هذه النتائج أخباراً مُشجِّعةً للنساء اللاتي يُضطررن إلى جلب طبقات إضافية من الملابس،كالسترات، والشالات، والشاربات، وحتى البطانيات، ليحافظن على دفئهن في المكاتب.
وربما يفسر ذلك سبب تصميم الرجال الذين يرتدون بدلات ورابطات العنق، على الزجِّ بمكاتبهم في حالة "البرد القارص".
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