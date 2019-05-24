تايوان تحتفي بزواج 360 زوجا مثليًّا للمرة الأولى رسميًّا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عقد اليوم، الجمعة، في تايوان أكثر من 360 زواج رسميٍّ لأزواج مثليّين، رسميا للمرة الأولى في آسيا، بعد أعوام من الجدل المحموم بشأن المساواة في الزواج، وهي القضية التي أثارت انقسامات في تايوان، انتهى بإقرار زواج المثليين رسميًّا وقانونيًّا الأسبوع الماضي.

فقد أقرّ برلمان تايوان في الأسبوع الماضي مشروع قانون يسمح بزواج المثليين، على الرغم من أن هذا الإجراء قد يعرقل مسعى الرئيسة تساي إينغ وين للترشح لولاية جديدة في العام المقبل.

وبحسب "رويترز"، اصطف 20 زوجًا أمام مكتب تسجيل عقود الزواج في وسط تايبه حيث وضعت رايات بألوان قوس قزح التي ترمز إلى حراك المثليين على مستوى العالم إلى جوار وثائق تسجيل حكومية حملت نفس الألوان.

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وهنّأ الناشط تشي تشيا وي الأزواج الجدد، وكان تشي رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في تايوان قادت إلى حكم تاريخي بالسماح بزواج المثليين في عام 2017، وقال تشي "إنه حق نستحقه منذ وقت طويل... آمل أن يمتد أثر الديمقراطية وحقوق الإنسان في تايوان لبلدان أخرى في آسيا".

فيما قالت جماعات محافظة تعارض زواج المثليين إن هذا القانون لا يحترم إرادة الشعب؛ بينما وصفت السفارة الأميركية في تايوان سعي الجزيرة نحو المساواة بأنه "رحلة ملهمة ومثال يحتذى به للعالم بأسره".

ولا تعترف هونغ كونغ ولا الصين بزواج المثليين، وتعتبر الصين تايوان إقليمًا منشقا وتقول إنها يمكن أن تلجأ للقوة لإعادته إلى سيطرتها إذا اقتضى الأمر.