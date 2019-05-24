أكثر من 100 ألف فلسطيني يؤدون الجمعة الثالثة من رمضان بالأقصى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدّى أكثر من 100 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة في القدس المحتلة، اليوم، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة وعلى الرغم من موجة الحر الشديد.

وقام عدد من المسعفين والمتطوعين برش الماء على المصلين في باحات المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة لتخفيف وطأة الحر.

وتوافدت جموع الفلسطينيين، من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة والجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، إلى مدينة القدس المحتلة من أجل أداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك.

وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، قرب حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفاد مراسل وكالة "وفا" أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين على حاجز قلنديا، أثناء توجههم إلى مدينة القدس المحتلة لأداء الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

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واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عددا من الشبان، أثناء محاولتهم التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة، من خلال منطقة قلنديا شمال القدس المحتلة.

وشهدت الحواجز العسكرية المحيطة بالقدس حركة مرور نشطة، وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة على دخول الرجال.

وشهد الجدار الفاصل بين بلدة الرام ومدينة القدس محاولات شبان تخطي الجدار للوصول إلى مدينة القدس، نجح البعض منهم، عقب مطاردتهم من قبل الشرطة الإسرائيلية.

يشار إلى أن الاحتلال يمنع من هم دون (40 عاما) الدخول لمدينة القدس المحتلة.