انت الان تتابع تفاصيل خبر جمعة دامية في باكستان إثر انفجار بالقرب من مسجد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 02:54 مساءً - قتل 5 أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، وأصيب 13 آخرون؛ بانفجار قرب أحد المساجد (جنوب غرب) باكستان.

وقالت وسائل إعلام باكستانية إن انفجاراً وقع بالقرب من مسجد "رحمانية" بمدينة "كويتا"، أثناء صلاة الجمعة، وتسبب بسقوط قتلى وجرحى، وألحق أضراراً بالمنازل القريبة منه.

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وطوقت الشرطة المنطقة، بينما نقل رجال الإنقاذ الجرحى إلى المستشفى المدني لتلقي العلاج، في حين لم ترشح أي معلومات عن طبيعة الانفجار وما إذا كان عملاً إرهابياً، وفق ما ذكرته "روسيا اليوم".

وجاء هذا الحادث بعد تفجير مماثل وقع في الـ14 من الشهر الجاري، أمام مسجد في ذات المدينة، أسفر عن مقتل أربعة شرطيين وإصابة تسعة آخرين بجروح، في اعتداء تبنّته حركة طالبان الباكستانية.

كما وقع هجوم في الـ11 من الشهر الجاري، بعدما شنت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" الانفصالية هجوماً على فندق فخم في جوادر أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، هم عسكري وأربعة من موظفي الفندق، وإصابة ستة آخرين بجروح.