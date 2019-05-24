شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع شخصين وإصابة 15 جراء انفجار بمسجد جنوب غرب باكستان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- ارشيفية نشر قبل 1 دقيقة - 3:09 مساءً, 24 مايو 2019 م المناطق - واس لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب سبعة عشر آخرون جراء انفجار وقع اليوم في مسجد بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان غربي باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة بأحد المساجد في حي بشتون آباد بمدينة كويتا, مبينة أنها طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، مشيرة إلى أن بين المصابين حالات حرجة.

ولم تعلن على الفور أي جهة المسئولية في حين دان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وكبار المسئولين الانفجار واعتبره عملاً إرهابياً جبان.

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