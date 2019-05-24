وأضافت نصيف، أن "حوادث اعتداء خفر السواحل الكويتي على الصيادين العراقيين لاتعد ولا تحصى، وتضمنت اطلاق النار عليهم من قبل الكويتيين وإغراق زوارقهم واعتقال العديد منهم وضربهم وإهانتهم ومصادرة معداتهم"، داعية، وزارة الخارجية الى "مطالبة الكويت بتقديم اعتذار رسمي مع دفع تعويضات للصيادين العراقيين المتجاوز عليهم منذ 2003 ولغاية الآن، مع إلزامها بوقف هذه الاعتداءات".
يشار الى أن السلطات المحلية بقضاء الفاو في محافظة البصرة أعلنت بوقت سابق، عن إصابة صياد عراقي بجروح من جراء تعرض زورق الصيد الذي يعمل على متنه الى اطلاق نار من قبل دورية كويتية في منطقة بحرية حدودية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تدعو لمطالبة الكويت بتقديم اعتذار للعراق عن 'اعتداءاتها' على سفن الصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.