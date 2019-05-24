تفاصيل وصور جديدة عن استهداف مركز البشير في النجف

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وأوضح المصدر، أن "الانفجار اسفر عن حريق جزئي في الطابق الثالث، دون حدوث خسائر بشرية"، مشيرا الى "وجود اضرار مادية لم تقدر قيمتها حتى الان".
وافاد شهود عيان في محافظة النجف، فجر اليوم الجمعة، باحتراق مركز البشير للتسوق في حي العسكري بمحافظة النجف، وسط انباء باستهدافه من قبل مسلحين باسلحة متوسطة وخفيفة، في حين قال مسؤولوا المركز عبر صفحة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المركز تعرض الى ضرب بالقاذفات والاسلحة الثقيلة، مشيرين الى أنهم يواجهون ما وصفوهم بأنها "عصابة ارهابية".
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