بالصور.. 100 ألف فلسطيني يصلون الجمعة بالأقصى رغم الحر وقيود الاحتلال

لم تمنع درجات الحرارة الشديدة وقيود الاحتلال الإسرائيلي عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وتحدى نحو 100 ألف من الفلسطينيين القيود الإسرائيلية، ووصلوا إلى المسجد منذ مساء الخميس، من خلال المرور عبر طرق طويلة أو القفز على جدار الفصل العنصري المقام على الأراضي الفلسطينية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز على المصلين لدى محاولتهم المرور من خلال حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، شمالي القدس.





ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية من عبور الحواجز العسكرية للوصول إلى المسجد الأقصى.

كما حالت بالكامل دون وصول أي مصلٍ من قطاع غزة إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.





وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان مقتضب، وصل لـ"العين الإخبارية" نسخة منه، إن "أكثر من 100 ألف مصلٍ تمكنوا من أداء الصلاة في المسجد اليوم".

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وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نشرت، منذ فجر الجمعة، قوات كبيرة من عناصرها في مدينة القدس الشرقية المحتلة والحواجز العسكرية المؤدية إلى المدينة.

وانتشر المئات من عناصر شرطة الاحتلال عند مداخل البلدة القديمة في القدس والطرق المؤدية فيها إلى بوابات المسجد الأقصى.

وخلال خطبة الجمعة، أدان خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة ما يتعرض له حراس المسجد الأقصى من اعتداءات إسرائيلية، مؤكدا التضامن الكامل معهم، كما أكد حتمية زوال الاحتلال الإسرائيلي وتحرير المسجد الأقصى.





وتولى المتطوعون مساعدة المصلين خاصة كبار السن منهم على الوصول إلى أماكن للصلاة.

كما انتشرت فرق الإسعاف في أنحاء المسجد لتقديم الخدمات الطبية للمصلين المرضى في حال حدوث أي طارئ.





وعادة ما يفضل عشرات الآلاف المصلين البقاء في المسجد لتناول الإفطار واداء صلاة التراويح فيه قبل العودة إلى منازلهم.

وبسبب الحر الشديد قال الهلال الأحمر إن "طواقمنا في المسجد الأقصى تعاملت مع ٢٤ حالة تم نقل ٣ حالات لمستشفى المقاصد، وتنوعت الحالات بإصابات ضربات شمس وضغط وسكري وألم في الصدر".