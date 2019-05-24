الان تتابع مقتل شخص وإصابة 16 في انفجار مسجد بكابول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365 أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أن انفجارًا وقع داخل مسجد بشرق العاصمة كابول، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 16 آخرين. Advertisements وقال المتحدث باسم الوزارة نصرت رحيمي، إن عالم دين يدعى مولاوي ريحان، لقي حتفه في الانفجار. وأوضح فردوس فارامرز، وهو متحدث باسم رئيس شرطة كابول أنه لم يتم بعد تحديد ملابسات الانفجار. وأضاف أنه جرى فرض طوق أمني حول المنطقة، وفتحت الشرطة تحقيقًا في الانفجار.

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