شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة وزراء بريطانيا تستقيل والان مع التفاصيل
وقالت ماي في تصريحات أدلت بها خارج مقر إقامتها في داونينغ ستريت حيث بدا عليها التأثّر إن «عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام».
وتطلق استقالتها شارة بدء المنافسة على زعامة الحزب في فترة ستبقى ماي خلالها رئيسة وزراء لتصريف الأعمال.
وقالت ماي «سأستقيل من منصبي كزعيمة حزب المحافظين والاتحاديين يوم الجمعة الموافق 7 يونيو».
وأضافت «من المفترض أن تبدأ عملية انتخاب قيادة جديدة في الأسبوع التالي»، إذ يتوقع أن تستمر لعدة أسابيع.
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