الخارجية الصينية تندّد باتهام بومبيو لرئيس "هواوي" بالكذب

ندد المتحدث باسم ​الخارجية الصينية​ لو كانغ باتهام وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ الرئيس التنفيذي لشركة "​هواوي​" الصينية بالكذب، بسبب علاقات شركته بحكومة بكين، معتبراً أن "بعض السياسيين الأميركيين يطلقون جميع أنواع الشائعات لكنهم لا يقدمون أي أدلة عليها".

وكان بومبيو قد اعتبر مؤخرا ان "الرئيس التنفيذي لشركة "هواوي" رين زنغفاي يكذب بشأن علاقات شركته بحكومة بكين"، وأعرب عن ثقته بأن تقطع المزيد من الشركات الأميركية علاقاتها مع هواوي.