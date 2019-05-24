منظمو احتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا يتوعّدون بالتصعيد

توعد منظمو ​احتجاجات​ "​السترات الصفراء​" في ​فرنسا​ بالتصعيد في سبتها الـ28 الذي يتزامن مع ​انتخابات​ ​البرلمان الأوروبي​، داعين عبر صفحات ​مواقع التواصل الإجتماعي​ للمشاركة الكثيفة في المظاهرات. ومرت 6 أشهر على انطلاق الاحتجاجات الأسبوعية، والتي تخللتها في بعض الأحيان أعمال عنف ومواجهات مع ​الشرطة الفرنسية​، في ظل تراجع التعبئة إلى أدنى مستوياتها منذ بدء حركة الاحتجاج في 17 تشرين الثاني الماضي.

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