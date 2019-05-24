رئيس حزب العمال البريطاني المعارض يدعو إلى انتخابات مبكرة

دعا رئيس ​حزب العمال البريطاني​ المعارض ​جيريمي كوربن​ إلى إجراء ​انتخابات​ مبكرة في البلاد، مؤكداً أن "رئيسة الوزراء ​تيريزا ماي​ تقبلت أخيرا سيّئات ما كانت تقوم به منذ أشهر".

وشدد كوربن على أنه "لا يمكن لماي أن تحكم البلاد، لا هي ولا حزبها المتفكك والمنقسم".

وكانت ماي قد أعلنت استقالتها من منصبها في ​رئاسة الحكومة​ ورئاسة ​حزب المحافظين​، مشيرة الى انها "ستبقى في مهامها حتى 7 حزيران".

واشارت ماي الى ان "السباق على رئاسة حزب المحافظين سيبدأ الاسبوع المقبل وسيكون على خلفي ان يقدم تنازلات ويبحث عن التوافق في البرلمان بشأن اي اتفاق مع ​الاتحاد الاوروبي​"، مشددة على "أنني كنت على صواب في موضوع ​بريكست​".