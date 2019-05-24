قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجداً في كابل

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أنه قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 16 آخرين جراء انفجار داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية كابل أثناء صلاة الجمعة.
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