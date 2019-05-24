قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجداً في كابل

أعلنت ​وزارة الداخلية الأفغانية​ أنه قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 16 آخرين جراء ​انفجار​ داخل مسجد بالعاصمة الأفغانية كابل أثناء صلاة الجمعة.

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