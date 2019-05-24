أعلن السفير الهندي في أميركا هارش فاردهان شرينغلا بأن "الهند توقفت بالكامل في أيار عن استيراد النفط من إيران، بعدما أنهت واشنطن الإعفاءات التي منحتها لكبار مستوردي الخام الإيراني".
وذكر شرينغلا، أن "نيودلهي أخذت في الاعتبار قلق الإدارة الأمريكية من استمرار إيران في تصدير نفطها"، مشيراً إلى أن "قرار وقف الإمدادات من إيران كان له ثمن باهظ بالنسبة للهند، فقد واجهت البلاد حاجة لإيجاد مصادر بديلة للطاقة".
والجدير بالذكر أن الهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وأكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، ومع دخول العقوبات الأميركية على النفط الإيراني حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، قلصت الهند مشترياتها من الخام الإيراني، حتى أوقفته بالكامل اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الهندي في أميركا: بلادي أوقفت بالكامل استيراد النفط من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.