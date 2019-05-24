السفير الهندي في أميركا: بلادي أوقفت بالكامل استيراد النفط من إيران

أعلن السفير ​الهند​ي في ​أميركا​ هارش فاردهان شرينغلا بأن "الهند توقفت بالكامل في أيار عن استيراد النفط من ​إيران​، بعدما أنهت واشنطن الإعفاءات التي منحتها لكبار مستوردي الخام الإيراني".

وذكر شرينغلا، أن "​نيودلهي​ أخذت في الاعتبار قلق الإدارة الأمريكية من استمرار إيران في تصدير نفطها"، مشيراً إلى أن "قرار وقف الإمدادات من إيران كان له ثمن باهظ بالنسبة للهند، فقد واجهت البلاد حاجة لإيجاد مصادر بديلة للطاقة".

والجدير بالذكر أن الهند هي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، وأكبر مشتر للنفط الإيراني بعد ​الصين​، ومع دخول ​العقوبات الأميركية​ على النفط الإيراني حيز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي، قلصت الهند مشترياتها من الخام الإيراني، حتى أوقفته بالكامل اليوم.