المفوضية الأوروبية: استقالة ماي لن تغير سير مفاوضات البريكست

أكدت المتحدثة باسم ​المفوضية الأوروبية​ مينا أندريفا أن "قرار رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ بالاستقالة لن يغير محادثات البريكست"، لافتة إلى أن "رئيس المفوضية الأوروبية ​جان كلود يونكر​ سيعمل مع أي رئيس وزراء جديد".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت عن استقالتها من منصبها كزعيمة ل​حزب المحافظين​ في ​بريطانيا​.