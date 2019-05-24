المفوضية الأوروبية: استقالة ماي لن تغير سير مفاوضات البريكست

أكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا أن "قرار رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالاستقالة لن يغير محادثات البريكست"، لافتة إلى أن "رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر سيعمل مع أي رئيس وزراء جديد".
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا.
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