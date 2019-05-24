8 قرارات اتهامية لصوان في جرائم إرهابية أحدها غيابي في حق المتهمين بقتل بشعلاني وزهرمان

أصدر قاضي التحقيق الأول ​فادي صوان​ اليوم ثمانية قرارات إتهامية في جرائم الإنتماء الى تنظيمات إرهابية مسلحة، فاتهم في القرار الأول اللبناني علي محمد رايد وأربعة من رفاقه شاركوا في قتل النقيب في ​الجيش اللبناني​ ​بيار بشعلاني​ والمؤهل أول إبراهيم زهرمان وجرح عسكريين آخرين في عرسال في شباط 2013، وذلك سندا الى المواد 335 و549 و 549/201 و 639/ 640 و578 و 733 عقوبات و 143 قضاء عسكري و 72 أسلحة وذخائر، مع الإشارة الى أن القرار غيابي بحق المتهمين بعدما نفذت مذكرة تحر دائم بحقهم واتضحت كامل هوياتهم.

واتهم في القرار الثاني السوري حازم غزوان رسلان وستة من رفاقه بجرم الإنتماء الى "​جبهة النصرة​" للقتال في سوريا سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و 6 من قانون 1958 والمواد عينها معطوفة على المادتين 217 عقوبات و72 أسلحة.

وفي القرار الثالث، اتهم السوري محمد مروان يوسف الموقوف حاليا بجرم الإنتماء الى "​تنظيم القاعدة​" وتحريض آخرين على الإنضمام الى التنظيم سندا الى المواد المذكورة في القرار الثاني معطوفة كلها على المادة 201 عقوبات.

وفي القرار الرابع، اتهم السوري محمد حسن الجاسم وثلاثة من رفاقه بجرم الإنتماء الى تنظيم "​أحرار الشام​" والقتال في سوريا ضد الجيش العربي السوري وفقا للمواد المذكورة في القرار الثالث.

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وفي القرار الخامس، اتهم القاضي صوان السوري فارس عبد الرحيم خضرا وأربعة من رفاقه بجرم الإنتماء الى "كتائب الفاروق" والقتال في سوريا سندا الى المواد المذكورة أعلاه.

كما اتهم في القرار السادس السوري مرعي حسن هويدي بجرم الإنتماء الى ​تنظيم داعش​ والقتال في سوريا.

وفي القرار السابع، اتهم صوان السوري أسامة صالح سلامة بجرم الإنتماء الى تنظيم داعش والقتال في سوريا، كما اتهم في القرار الأخير السوري عمر ابراهيم الفليطاتي بجرم الانتماء الى تنظيم داعش والقتال في سوريا، وأحال المتهمين الى ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.