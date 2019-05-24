قبيسي: انجاز الموازنة غير كاف لمعالجة الازمة الاقتصادية

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ أن "انجاز ​الموازنة​ على أهميته وضرورته يبقى غير كاف لمعالجة الازمة الاقتصادية إذا لم يقترن بمعالجة ومكافحة كل أسباب الهدر والفساد".

وفي كلمة له خلال احتفال تأبيني أقيم في بلدة الغسانية، أشار قبيسي الى أن "العجز في الموازنات السابقة الناجم عن ملف ​الكهرباء​ و​مرفأ بيروت​ والجمارك والمطار والاتصالات والذي يتجاوز الخمس مليارات دولار، وحده يمكن أن يسد كل الفجوات في ​المالية العامة​ دون الحاجة الى اللجوء لفرض ضرائب جديدة أو الاقتطاع من رواتب الموظفين".

وشدد على "وجوب الاقلاع عن ​سياسة​ هدر الوقت والانصراف نحو تحمل المسؤولية والانطلاق بالعمل الجدي لمعالجة القضايا المتصلة بأمن الناس كافة وخصوصا أمنهم الاقتصادي والاجتماعي وبما يعزز ثقة الناس بدولتهم ومؤسساتها".