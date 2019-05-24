قوى الأمن تعمم صورة مفقود غادر منزله الكائن في الجاهلية ولم يعد

عممت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة بناء على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقود عامر امين العياص (مواليد عام 1962، لبناني)، الذي غادر منزله الكائن في بلدة ​الجاهلية​ بتاريخ 23/5/2019، ولم يعُد حتى تاريخه.

وفي بيان لها، تمنت المديرية على "المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة بعقلين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 300539/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات".