النشرة: مربو المواشي ومنتجو الحليب إعتصموا امام مركز وزارة الزراعة بزحلة

افاد مراسل "​النشرة​" في زحلة بأن "عددا من النقابات الزراعية ومربي المواشي و​منتجي الحليب​ نفذوا اعتصاما امام مركز ​وزارة الزراعة​ في زحلة وذلك احتجاجا على عدم فرض رسوم على استيراد الحليب المجفف والحليب السائل والاجبان ​البيضاء​ الى ​لبنان​".

وشدد المعتصمون على انهم الى جانب وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، الذي يعمل على المطالبة بوضع ​رسوم جمركية​ على الحليب المستورد من الخارج، مؤكدين انه "في حال عدم تحقيق ذلك سنتمنى على ​رئاسة الحكومة​ التدخل لدى ​السعودية​ والطلب منها وقف تصدير هذه المنتجات الى لبنان خلال الـ 5 سنوات المقبلة كي يتكمن المزارع اللبناني من تحسين ظروفه واوضاعه".

وهدد المعتصمون بتصعيد خطواتهم في المستقبل في حال لم تلبى مطالبهم