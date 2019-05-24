النشرة: مربو المواشي ومنتجو الحليب إعتصموا امام مركز وزارة الزراعة بزحلة

افاد مراسل "النشرة" في زحلة بأن "عددا من النقابات الزراعية ومربي المواشي ومنتجي الحليب نفذوا اعتصاما امام مركز وزارة الزراعة في زحلة وذلك احتجاجا على عدم فرض رسوم على استيراد الحليب المجفف والحليب السائل والاجبان البيضاء الى لبنان".
وشدد المعتصمون على انهم الى جانب وزير الزراعة حسن اللقيس، الذي يعمل على المطالبة بوضع رسوم جمركية على الحليب المستورد من الخارج، مؤكدين انه "في حال عدم تحقيق ذلك سنتمنى على رئاسة الحكومة التدخل لدى السعودية والطلب منها وقف تصدير هذه المنتجات الى لبنان خلال الـ 5 سنوات المقبلة كي يتكمن المزارع اللبناني من تحسين ظروفه واوضاعه".
وهدد المعتصمون بتصعيد خطواتهم في المستقبل في حال لم تلبى مطالبهم
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