أصدر ​محافظ​ ​بيروت​ القاضي زياد شبيب القرار رقم 1656/ب القاضي بإقفال ووضع الأختام على بناية الآغا في منطقة المصطيبة العقارية، وذلك بناءً على الشكوى رقم 18920/2018 شؤؤون و151/2018 مصنفة، وعلى كشف و​تقرير​ فوج الحرس بتاريخ 22/5/2019، حيث تبين أن ​البناء​ القائم على العقار 1928 ​المصيطبة​ المعد للسكن أساساً، تم التحوير في وجهة استعمالة الى غرف مؤجرة من قبل أشخاص من تابعيات غير لبنانية، لا تستوفي أدنى الشروط الصحية و​السلامة العامة​، بالإضافة الى وجود أعمال منافية للحشمة والآداب العامة داخل المبنى مما يشكل ضرراً ومحاذير على المحيط والجوار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شبيب أصدر قراراً بإقفال و وضع الأختام على بناية الآغا بالمصطيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.