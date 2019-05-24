وطاويط بحرية عملاقة في شباك صيادي صور

علق في شباك صيادي الاسماك في صور، مجموعة من الوطاويط البحرية العملاقة والنادرة "التي تعيش في اعماق المحيطات".
وأكد رئيس متحف الحياة البحرية والبرية جمال يونس، الذي عمل على تحنيطهم من اجل حفظهم ليكونوا في متناول زوار متحف الحياة البحرية والبرية، "ان نظافة مياه بحر صور والحفاظ على محميته الطبيعية بدأ يجذب انواع مختلفة من الاسماك والحيوانات البحرية، التي تعيش في اعماق المحيطات"، متوقعاً "ان يكون بحر صور غنيا بانواع جديدة سوف تظهر تباعا بعد استقرار درجة حرارة المياه".
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