الحريري يترأس جلسة مجلس الوزراء لاستكمال درس الموازنة

ترأس رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم في ​السراي الحكومي​ جلسة مجلس الوزراء المخصصة لاستكمال دراسة مشروع موازنة 2019. وفي وقت سابق استقبل المستشار الديبلوماسي المعاون للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوريليان لوشوفالييه، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس الخوري، وجرى عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما التقى الحريري السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان .

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