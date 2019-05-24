الداخلية: فرض الرسوم على وضع عازل للرؤية على زجاج السيارات لا يعني أن الرخصة ستصبح في متناول الجميع

أوضح المكتب الاعلامي لوزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، في بيان، أن "مشروع فرض رسوم على وضع عازل للرؤية (Fume)، لم يقر بعد، وبالتالي لن يصبح نافذا إلا بعد مناقشته في مجلس النواب من ضمن مشروع قانون موازنة 2019".
وأشار الى أن "إعطاء التراخيص سوف يخضع لآلية وشروط تحدد لاحقا بعد صدور قانون الموازنة. وبالتالي فإن فرض الرسوم على وضع عازل للرؤية على زجاج السيارات لا يعني أن الرخصة ستصبح في متناول الجميع".
وتمنت الوزارة "توخي الدقة في نقل المعلومات تجنبا للتداول بمغالطات أو معلومات غير دقيقة".
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