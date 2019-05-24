رئيسة وزراء بريطانيا تعلن استقالتها

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ماي تلقي خطاب التنحي في العاصمة البريطانية لندن

وقالت في خطاب التنحي أمام مقر رئاسة الحكومة في لندن أنها ستبقى في المنصب حتى 7 يونيو المقبل، حتى تتيح الفرصة أمام حزب المحافظين، الذي تنتمي له لاختيار زعيم جديد للحزب، يتولى تلقائيا رئاسة الحكومة.

وستكون بذلك ماي محتفظة بمنصبها عندما يزور الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المملكة المتحدة من 03 إلى 05 يونيو.

وتفسح استقالة رئيسة الوزراء البريطانية الطريق أمام تولي زعيم جديد لحزب المحافظين، يمكن أن يتمكن من كسر الجمود الذي يحيط عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتعثرة حاليا.

وقالت ماي في خطابها :"بات واضح لي أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس حكومة ليقود هذه الجهود. لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو".

وكانت وسائل إعلام بريطانية توقعت أن تقدم ماي استقالتها من داونينغ ستريت (مقر رئاسة الحكومة).

وتولت تيريزا ماي رئاسة الحكومة في 2016 بعيد تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة مع بريكست في استفتاء جرى في 23 يونيو.

دموع تيريزا ماي بعد إعلان استقالتها