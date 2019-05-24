شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحمادى: اتحاد الصحفيين العرب بحاجة إلى مصادر تمويل مستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الإماراتى محمد الحمادى، رئيس تحرير صحيفة الرؤية، ورئيس مجلس جمعية الصحفيين بالإمارات، على دعم الجمعية لاتحاد الصحفيين العرب، مضيفا أن الاتحاد بحاجة إلى مصادر تمويل مستدامة تجعل الدخل مستمرا.

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وأضاف الحمادى خلال كلمة له فى اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، أن إعادة هيكلة الاتحاد يجب أن تكون أولوية قصوى، مشيرا إلى أن الإعلام أصبح عاملا مؤثرا فى العالم أجمع، وأنه يحتاج إلى دعم كبير ويتغير على مستوى كبير، متابعا: "لذلك يجب أن يظل اتحاد الصحفيين العرب قوى ويحافظ على قوته".

وتابع محمد الحمادى رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، قائلا: "يجب أن يكون لدينا مشروع واضح حتى يكون للاتحاد دور"، موجها الشكر للحكومة المصرية على رفع الدعم السنوى المقدم لاتحاد الصحفيين العرب".