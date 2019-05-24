شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يعلن زيادة الدعم السنوى لـ"الصحفيين العرب" إلى 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، عن موافقة رئيس الوزراء على رفع الدعم السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.

ورحب ضياء رشوان بالمشاركين فى اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة، مضيفا أنه تم التشاور مع رئيس الوزراء بشأن تخصيص مقر دائم وجديد، مؤكدا أنه سيكون هناك مقر يليق باتحاد الصحفيين العرب والمهنة.

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ولفت ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إلى أنه تقدم بطلب لرئيس اتحاد الصحفيين العرب لعقد المؤتمر القادم فى مصر مع استعداد النقابة المصرية لتحمل كافة التكاليف.