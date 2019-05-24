شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يعلن زيادة الدعم السنوى لـ"الصحفيين العرب" إلى 2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين، عن موافقة رئيس الوزراء على رفع الدعم السنوى لاتحاد الصحفيين العرب من 250 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه.
ورحب ضياء رشوان بالمشاركين فى اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة، مضيفا أنه تم التشاور مع رئيس الوزراء بشأن تخصيص مقر دائم وجديد، مؤكدا أنه سيكون هناك مقر يليق باتحاد الصحفيين العرب والمهنة.
ولفت ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إلى أنه تقدم بطلب لرئيس اتحاد الصحفيين العرب لعقد المؤتمر القادم فى مصر مع استعداد النقابة المصرية لتحمل كافة التكاليف.
كانت هذه تفاصيل خبر ضياء رشوان يعلن زيادة الدعم السنوى لـ"الصحفيين العرب" إلى 2 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.