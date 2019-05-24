شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق متولى يطالب بجدول زمنى لتطوير مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب طارق متولى، بتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال وضع خطة للتطوير بجدول زمنى وفقا للإمكانيات والموارد المالية المتاحة، على أن يُراعى المناطق المحرومة وتلك المتوقف بها الأعمال منذ سنوات.

وأوضح متولى، أن مراكز الشباب تمثل المتنفس الوحيد للشباب لممارسة الرياضة خاصة فى القرى والريف، وفى ظل أن أصبحت الرياضة استثمار على الدولة أن تبدأ فى الاستثمار الرياضى، وذلك من خلال الاهتمام بالمراكز الشبابية على مستوى الجمهورية وتطويرها، وتوفير كافة الوسائل للتشجيع على ممارسة الرياضة، مع ضرورة وضع فى الاعتبار الألعاب الفردية التى تتفوق فيها مصر بشكل كبير.

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وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة عمل حصر شامل بكل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والحالة الإنشائية وتكلفة الترميم والموارد المتاحة وفقا للموازنة العامة، على أن يكون هناك أولويات فى التنفيذ على أرض الواقع، وأن يتم وضع توقيتات والالتزام بها فى التنفيذ، ولهذا لابد من مراعاة الاعتمادات المالية.