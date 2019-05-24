شكرا لقرائتكم خبر عن منشق عن الإخوان: التقية دين الجماعة.. وشريعة التنظيم تأمرهم بالزور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد المستشار عماد أبو هاشم الذى أنشق عن الإخوان مؤخرا، أن جماعة الإخوان تلجأ كثيرا لفبركة موضوعات كثيرة من أجل تشويه الدولة المصرية.
وقال "أبو هاشم" المقيم حاليًا فى تركيا:" عمومًا فإن الكذب و التضليل و الخداع ليس بغريبٍ عن عشيرة الإخوان التى تتخذ " التقية " دينًا لها فيقترف أتباعها الإثم و الجرم ثم يحلفون بالله إنهم لم يفعلوه قط ، فإن أقيمت الحجة عليهم و أحاطت بهم البراهين و الأدلة فإنهم يتبرؤون من فاعليه زاعمين أنهم مارقين عن نهجهم أو مفصولين من جماعتهم ، لقد فعل ذلك كبيرهم الذى علمهم الإفك و المراوغة و التضليل حسن البنا حين انكشف أمر تنظيمه الخاص الذى اغتال النقراشى و ماهر و الخازندار و غيرهم و أحرق القاهرة بعد ذلك فأدرا ظهره إليه و تبرأ منه و قال قولته المشهورة عنهم " إنهم ليسوا إخوانًا و ليسوا مسلمين".
وأضاف: هكذا فإن الإخوان يستحلون كل شئٍ في سبيل تحقيق أهدافهم و الوصول إلى غاياتهم متذرعين بتأويلٍ خاطئٍ للقاعدة الأصولية التي تقول إنه " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " حيث أوجبوا على أنفسهم ما لا يُناط به سوى الحاكم دون غيره و استباحوا الحرمات بل و جعلوها ترتقى إلى منزلة الواجب في اللزوم زاعمين أن الواجب الذى انتزعوه من الحاكم و فرضوه على أنفسهم لا يتم إلا بإتيان تلك المحرمات".
وتابع:"إن شريعة الإخوان تأمرهم بالزور و البهتان فيجعلون أكرمهم عند الله أكذبهم ، و قد هالنى حين كشف الله لى حقيقة أمرهم أننى لم أجد فيما نسبوه إلى مؤسسات الدولة في مصر كلمة صدقٍ واحدةٍ ، بل كان كل ما روجوا إليه إفكًا و تضليلًا ".
كانت هذه تفاصيل خبر منشق عن الإخوان: التقية دين الجماعة.. وشريعة التنظيم تأمرهم بالزور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.