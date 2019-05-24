شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مواقع التواصل الاجتماعى أداة تستخدمها الإخوان لترويج الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت أداة رئيسية يعتمد عليها أهل الشر من الجماعات الإرهابية فى ترويج الأكاذيب والشائعات من حين لآخر من أجل إثارة الرأى العام المصرى، وإحباط المصريين ومحاولة التأثير على الإنجازات التى تحققها الدولة.

وأضاف عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، أن مواقع التواصل الإجتماعى تستعين بها الجماعات الإرهابية من أجل الترويج لكل أكاذيبها وإدعاءاتها، فوجود قانون ينظم عمل مواقع التواصل الاجتماعى أصبح ذا أهمية فى الوقت الحالى لما تشهده مصر من استخدام خاطئ لمواقع التواصل، وخاصة فى ظل ما يتم من إنجازات ومشروعات قومية كبرى.