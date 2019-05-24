شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتراحات البرلمان" يطالب بجهة موحدة للإشراف على إعلانات الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتعديل قانون الإعلانات على الطرق العامة لينص على إنشاء كيان موحد للإشراف على منظومة الإعلانات.

وقال "العادلى"، لـ"الخليج 365"، إن منظومة الإعلانات على الطرق مترهلة وفيها خلل وعشوائية وفوضى، ولابد من إعادة هيكلتها وتنظيمها لضبطها ووقف العشوائية ومنع إهدار المال العام فيها، لافتا إلى أن هناك ضرورة لتشديد الرقابة على إعلانات الطرق ووجود جهة موحدة تشرف عليها وتحدد ضوابطها، مما يترتب عليه الحفاظ على مستحقات الدولة من دخل هذه الإعلانات.

وأضاف رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، أن مبالغ طائلة تهدر وتضيع على الدولة بسبب الفوضى والعشوائية فى منظومة الإعلانات والمخالفات التى تشهدها، ولابد من إخضاع المنظومة ككل للقانون، ومواجهة الفساد والفاسدين.

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