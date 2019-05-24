شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين السودانيين: النقابة عاودت أنشطتها عقب رفع قرار تجميدها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الصادق الرزيقى نقيب الصحفيين السودانين، إن التقرير المقدم من الأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب عن أنشطة الاتحاد جيد، مضيفا أن لجنة الحريات جيدة ومستمرة وتقوم بأنشطة واضحة.
وأضاف الصادق الرزيقى خلال كلمة له فى اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، أنه بعد التحول الذى حدث فى السودان صدر قرار بتجميد جميع النقابات، متابعا: "التقيت برئيس المجلس العسكرى وأوضحت له مدى تأثير القرار على ارتباطات النقابة، الاتحادات الأخرى تقدمت بنفس الاحتجاج ".
ولفت الصادق الرزيقى نقيب الصحفيين السودانين، إلى أنه صدر أول أمس قرار برفع تجميد عمل النقابة، مؤكدا أن قرار رفع تجميد عمل النقابة جيد ولقى ترحيبا كبيرا، وأن النقابة عاودت نشاطها كما كان من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الصحفيين السودانيين: النقابة عاودت أنشطتها عقب رفع قرار تجميدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.