شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة برلمانية لـ"نقل البرلمان" إلى الغردقة لتفقد العمل بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستنظم زيارة ميدانية إلى سفاجا والغردقة بعد عيد الفطر، لتفقد سير العمل بموانئ البحر الأحمر، بمشاركة عدد من أعضاء لجنة النقل.

وأوضح رئيس لجنة النقل، أن اللجنة ستتفقد الأوضاع فى ميناء البحر الأحمر خلال الزيارة، وبعد انتهاء الزيارة ستعد تقريرا بشأن الزيارة للعرض على المجلس.

وكانت قد تفقدت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة هشام عبد الواحد، منفذ طابا البري، في إطار جولتها بمحافظة جنوب سيناء لتفقد عددا من مشروعات النقل والطرق والموانئ البرية والبحرية في المحافظة منذ نحو عشرة أيام.

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وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلي حول الميناء والدور الذي يقوم به، حيث تبلغ مساحته 27 ألف متر، وهو ميناء سياحي لعبور الأفراد بغرض السياحة ولا يوجد نقل بضائع من خلاله.