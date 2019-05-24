قائد الجيش يعاهد اللبنانيين بتحرير كامل الأرض من "الاحتلال" الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ):

عاهد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في كلمة اليوم الجمعة وجهها للعسكريين بمناسبة عيد المقاومة والتحرير الذي يأتي في 25 مايو من كل عام، بتحرير كامل الأراضي اللبنانية من "الاحتلال" الإسرائيلي.

وقال قائد الجيش "اليوم أعاهد وإياكم اللبنانيين أننا لن نستكين حتّى تحرير كامل أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي، ولن نبخل بعرق أو دم لتحقيق هذه الغاية النبيلة مهما عظُمت التحديات".

كان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون في ذكرى تحرير لبنان من "الاحتلال" الإسرائيلي في 25 مايو من عام 2000، اعتبر أن نضال الشعب اللبناني أدى إلى هزيمة جيش "الاحتلال" .

Advertisements

وشدد الرئيس اللبناني "على تمسك لبنان بتنفيذ القرارات الدولية التي تحفظ سلامته وسيادته الكاملة على أرضه، ولاسيما القرار الدولي الرقم 1701، مشيراً في الوقت نفسه إلى خرق إسرائيل المستمر لهذا القرار. ودعا المجتمع الدولي إلى دعم لبنان في مطالبته الدائمة باحترام هذا القرار بكل مفاعيله ومندرجاته،حسبما ذكرت اليوم الجمعة الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وحيا عون نضال الشعب اللبناني على مدى أكثر من عشرين سنة، "لدفع جيش الاحتلال إلى الهزيمة، واستعادة السيادة الكاملة على أرضنا، باستثناء المناطق المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي نتمسك بلبنانيتها".

يذكر أن القوات الاسرائيلية كانت قد انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 مايو عام 2000 ،بعد احتلالٍ دام 22 عاماً باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

ويحتفل لبنان بعيد المقاومة والتحرير في 25 مايو من كل عام . وأصدر رئيس مجلس الوزراء مذكرة إدارية قضت بإقفال المؤسسات العامة والبلديات والمدارس والجامعات التي تعمل أيام السبت بمناسبة "عيد المقاومة والتحرير". على أن تخصص الحصة الأولى من يوم الاثنين 27 مايو في جميع المدارس والمعاهد والجامعات لشرح أهمية هذه المناسبة الوطنية.