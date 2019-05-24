شحن 3250 طن صودا كاوية وتداول 21 سفينة بموانئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الجمعة، بلغ 21.

وأشارت في بيان لها إلي أنه استقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتي حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن، بينما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتي حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة MARY CHEMIST التى ترفع علم سيراليون، ويبلغ طولها 115 متر والغاطس 7 متر، وذلك لشحن 3250 طن صودا كاوية من الميناء، وأيضا يتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وأكدت علي أنه جاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلي الميناء.