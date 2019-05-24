"انخفاض 6 درجات".. تعرف على تفاصيل طقس الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل والتنبؤات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد منذ الثلاثاء الماضي، ستنكسر بحلول مساء اليوم الجمعة، على أن تقل درجات الحرارة غدًا السبت، بقيم تتراوح ما بين 5 لـ 6 درجات.

وأضاف شاهين، في تصريحات لمصراوي، أنه من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري غدًا 36 درجة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من انخفاض درجات الحرارة إلا أنها ستظل أعلى من المعدل الطبيعي.

ويسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة، وباقي الأنحاء نهارًا، معتدل ليلًا، فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

Advertisements

يشار إلى أن البلاد، تشهد منذ الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة تجاوز حاجز الـ 38 درجة، فيما سجلت اليوم الجمعة على القاهرة 43.

اقرأ أيضًا:

آخر أيام الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم