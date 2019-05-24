ضبط عصابة يتزعمها حارس عقار وراء سرقة 6 مساكن بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ألقت أجهزة أمن القاهرة، القبض على تشكیل عصابي يتزعمه حارس عقار، تخصص في سرقة المساكن بالتجمع الخامس. أكدت تحریات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، تكوين 3 عاطلين، وحارس عقار، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة المساكن بأسلوب التسلق. Advertisements وبتقنین الإجراءات، أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين حال استقلالهم سیارة ملاكي "مستأجرة" قیادة حارس العقار بدائرة القسم، وبحوزتھم عدد 2 نصل معدني (كتر). وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب بدائرة قسم التجمع الخامس، وبإرشادھم تم ضبط مبلغ 28 ألف جنیه من متحصلات السرقة، وقرروا إنفاقھم باقي المبالغ المالیة المستولى علیھا على متطلباتهم الشخصیة، وأرشدوا عن جزء من المسروقات (أجهزة كهربائیة). تم اتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة تجاه الواقعة وتولت النیابة التحقیق.

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