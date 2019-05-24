القبض على موظف بريد متهم بتزوير توقيعات عملاء وسحب أموالهم بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

ألقت قوات مباحث البريد بفرع وسط الدلتا، اليوم الجمعة، القبض على معاون بمكتب بريد دسوق ثان، لاتهامه باختلاس أموال خاصة بالعملاء من خلال حساباتهم المودعة، عن طريق تزوير توقيعاتهم.

تعود التفاصيل عندما وردت معلومات سرية للمقدم أحمد أبوزهرة، رئيس فرع مباحث وسط الدلتا للبريد بطنطا، مفادها تلاعب المدعو "أ.ع"، 37 سنة، موظف بمكتب بريد دسوق ثان، التابع لمنطقة بريد كفر الشيخ، والاستيلاء على حسابات مالية من حسابات التوفير، وتزويره توقيعات أصحاب الحسابات الخاصة بالسحب.

كلف رئيس فرع مباحث وسط الدلتا للبريد بطنطا، محمد زكريا الششتاوي، المفتش المالي والإداري بفرع مباحث البريد، بالأنتقال إلى مكتب بريد دسوق ثان رفقة قوة من الأفراد السريين بالفرع للوقوف على صحة ما جرى وروده من معلومات بخصوص ذلك، وتجهيز المستندات الدالة على إرتكاب المذكور للواقعة.

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أسفرت نتائج فحص المفتش المالي والإداري بفرع مباحث البريد بطنطا، عن مسئولية الموظف المذكور، عن مبلغ 346 الف و709 جنيهات، قيمة المستولى عليها، مستغلًا وظيفته بخيانته الأمانة بالتلاعب والاستبلاء على المبالغ المالية من حسابات التوفير وتزوير توقيع أصحاب الحسابات، فيما تبين من تقرير الفحص رد المتهم مبلغ منهم قيمته 289 ألفا و700 جنيه منهم.

وبمواجهة الموظف المذكور تبين أنه بمكتب بريد دسوق ثان، وأقر بإرتكابه الوقائع المذكورة من حسابات العملاء، لمروره بضائقة مالية، وذلك من خلال حضور صاحب الحساب بصورة رسمية إلى المكتب والتأكد من شخصيته من خلال الإطلاع على بطاقة هويته، وبعد ذلك يقوم بسحب المبلغ واستخراج إيصال سحب ويوقع عليه بدلًا من صاحب الحساب.

كما تبين من خلال التحقيقات التي أجريت مع الموظف المذكور بمعرفة المفتش المالي والإداري بفرع مباحث البريد بطنطا، أنه أجريت تحقيقات سابقة معه مرتين في واقعتي الاستيلاء على مبلغ 700 جنيه من حساب المواطن "ع.ج.م.ا"، ومبلغ آخر بنفس القيمة 700 جنيهًا من حساب أحد الأشخاص.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1939 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، ويراعي تجديد حبس المتهم في الموعد القانوني.