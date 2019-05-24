المبعوث الأممي: الجيش طرف مهم ويسيطر على 75 % من ليبيا

اكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الجيش الليبي طرف مهم، وهو يسيطر على 75% من الأراضي الليبية، وما بين 70-75 % من حقول النفط.

وقال سلامة أثناء مشاركته في ندوة نظمها المعهد الدولي للسلام في نيو يورك، إن المتحاربين في ليبيا ( القوات المسلحة، وقوات الوفاق) لم يستخدموا حتى الآن أكثر من 30% من قواتهم.

وحذر المبعوث الأممي، مما وصفه بتفاقم الأوضاع في ليبيا، في ظل استمرار القتال بالعاصمة طرابلس.