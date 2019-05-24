مقتل شخص وإصابة 16 في انفجار بمسجد بالعاصمة الأفغانية

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أن انفجارًا وقع في مسجد بالعاصمة "كابول" خلال صلاة الجمعة، ما أسفرعن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16 آخرين.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مسئول محلي قوله إنه تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الانفجار، مشيرًا إلى أن المسجد كان يعج بالمصلين.
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