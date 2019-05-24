أكدت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الروسية، في عددها الصادر اليوم /الجمعة/ أن أنقرة تواصل تسليح مقاتلي المعارضة السورية مخلة بذلك بالاتفاق مع روسيا.
وذكرت الصحيفة أن الجيش السوري توقف عن القتال في منطقة إدلب لخفض التصعيد في الـ18 من مايو الجاري، مشيرة إلى أن "المسلحين استغلوا هذه الهدنة وقاموا بشن هجوم صاروخي على قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية
ونقلت عن وسائل إعلام وخبراء تأكيدهم أن أنقرة كانت على علاقة بالهجمات الصاروخية على القاعدة العسكرية الروسية؛ حيث إن القذائف
وقال الخبير العسكري الروسي، الجنرال يوري نيتكاتشيف للصحيفة، "المفترض أن أنقرة تزود حلفاءها، ممن يسمون بالمعارضة المعتدلة، بمثل هذه الأسلحة فيبيعها هؤلاء إلى الأشرار والجماعات الإرهابية".
وترى الصحيفة الروسية أن هذا الرأي لا يغير شيئا في الجوهر الحقيقي لسياسة أردوغان حيال النزاع السوري، قائلة إن "أردوغان غير مهتم بالتواصل مع الرئيس السوري، لأن الأسد سيطالبه بإخلاء الأراضي التي تحتلها تركيا"، مشيرة إلى أن هذا سيكون غير مربح لأنقرة.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة روسية: أنقرة تواصل دعم المسلحين في سوريا وتخل بالاتفاق مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.